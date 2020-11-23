66個貧困縣全部脫貧　住房基本醫療獲保障

貴州省政府新聞辦周一（23日）召開發布會，經脫貧攻堅領導小組會議審定，省內9個縣退出貧困縣序列。至此，貴州全省66個貧困縣全部實現脫貧，內地832個國家級貧困縣亦相繼脫貧。

貴州是國內最貧困的省份之一，全省88個縣市區中66個屬貧困縣。到去年年底，貴州已累計57個貧困縣成功脫貧。至於剩餘9個貧困縣，均是國務院扶貧辦的掛牌督戰縣，脫貧難度極大。貴州省政府針對貧困地區群眾出行、食水、用電、上學、看病、通訊等難題展開規劃。目前，該地區人民的義務教育、基本醫療、住房安全已有了保障。

會上介紹了坐落於滇桂黔石漠化片區的望謨縣，在2014年時，縣內的貧困發生率高達33.47%，全縣163個村中有103個是貧困村，當中更有42個深度貧困村，一度成為全國最貧困的地方。

省政府及後在該縣建立完善縣鄉村三級脫貧攻堅指揮體系，當局派出1,810名工作人員到當地展開扶貧工作，支持產業、就業扶貧，經過幾年的努力，縣內26,601戶115,992名民眾全部實現脫貧，生活水平顯著提升。