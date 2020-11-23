新冠肺炎：確診台商病重　乘醫療專機自加納返台

台灣的中央流行疫情指揮中心宣布，當地周一（23日）新增1宗新冠肺炎確診病例，患者是在加納確診的重症台商，他日前自費搭乘醫療專機緊急返台，打破指揮中心確診者返台禁令。發言人莊人祥表示，待下月1日的秋冬專案上路後，會就確診者返台研議配套機制。

莊人祥表示，患者為台籍50多歲男性，今年2月赴加納經商，上月底曾接觸確診個案；因有返台探親需求，患者本月初在當地採檢後證實確診，在自家隔離期間病況轉重，呼吸短促、胸悶、發燒，本月11日轉送醫院。惟因病情加重，申請緊急醫療專機轉送返台。

患者上周五（20日）乘搭專機返台，入境後送醫採檢於周一確診，目前正住院隔離。因醫療專機都有專屬醫療人員，且都有適當防護裝備，無須匡列接觸者。

但指揮中心先前規定，海外確診者如想返台，須發病後至少2個月且症狀消失才可獲放行，但中心考量病患狀況且當地醫療不佳，專案准予返台。莊人祥表示，患者是在當地染疫，並不符合確診者返台規定，此例是特別狀況，考量病人病情加重，加上當地醫療條件不佳，因此特例讓其返台。

據指揮中心統計，截至目前台灣累計618宗確診，分別為526例境外輸入，55例本土病例；確診個案中布7人死亡、549人解除隔離、62人住院隔離中。