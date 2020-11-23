2大陸抽沙船拍賣失敗　台政府或用作靶船

大陸兩艘抽沙船去年10月在台灣淺堆涉非法盜沙，遭台灣的海巡署扣查，澎湖地檢署上周四（19日）第3次拍賣仍告流標，將再評估是否進行第4次拍賣或充作人工魚礁。台立法院司法及法制委員會周一（23日）討論有關議題，指出拍賣時要防止大陸再買回去，不排除由台政府充公當作靶船。

立法委員周春米在會上指出，扣查大陸抽沙船後要先押回來，但抽沙船需要保存並等待拍賣，期間耗費金錢，詢問法務部有沒有方法應對。蔡碧仲表示，目前限制了投標者的資格，令拍賣不順利，但設限是為了避免大陸把船再買回去；又指因抽沙船沒有捕魚設備，將來或用行政程序充公，用作靶船當導彈練習用。他認為，這些船非法盜沙還要花錢保存並不合理，國防部等曾召開跨部會相關會議商討解決方法。

周春米亦指出，這些抽沙船被扣押後停泊在港口，等待拍賣期間的保管費及清潔費，已超出地檢署的業務費。立委蔡易餘則認為，可與漁業署及水利署溝通此事，因為抽沙船成本高，台灣沒人投資，充公後若在沿岸用作清淤，可以節省資源，也避免滯留在漁港；又指充公抽沙船後就是資源，不應只當作靶船用。

逾1.6萬噸的長鑫36號運沙船及4,226噸的豐溢9969號抽沙船，去年10月在澎湖七美鄉西南面的台灣專屬經濟海域抽取海沙，海巡署及澎湖縣政府合作查獲，扣查涉事船隻並移送檢方偵辦起訴，法院最終宣告沒收兩船。澎湖地檢署先後在今年9月16日、上月6日及上周四公開拍賣，但均流標告終。

另外，有台媒記者在國台辦記者會上問及，近日在馬祖南竿附近傳出有大量大陸抽沙船出沒，台灣有聲音質疑是否解放軍徵用民船演練測試。國台辦發言人朱鳳蓮回應稱，不了解有關具體情況；反問：「台灣民眾會產生這樣那樣的聯想或擔憂，這不正是由於民進黨當局和台獨分裂勢力不斷進行謀獨挑釁造成台海緊張複雜而造成的嗎？」