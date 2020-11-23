遭大陸列為台獨分子　蘇貞昌：罪名是禁口罩出口

台灣的行政院長蘇貞昌，早前被傳遭大陸列為頭號「台獨」頑固分子。他周一（23日）出席公開活動時表示，自己因為禁止台灣口罩出口，而被大陸方面宣布為「頭號戰犯」。他指出，當初透過眾多技術人才提升口罩產能，有效防範疫情，未來會透過民間與政府的合作為台灣培育人才。

蘇貞昌周一出席龍華科技大學「行動通訊模組測試與調校類產業環境工廠」揭牌典禮，他表示台灣是亂世中的福地，世界各國已有逾千萬人確診新冠肺炎，全球多個國家因疫情嚴峻而封城。他指出自己剛剛被大陸宣布是頭號戰犯，罪行的第一條就是他管制口罩出口。他強調透過眾多技術人才的努力，台灣從最初每天生產188萬個口罩，短期內提升至一天2,000萬個，不但滿足當地民眾需求，也能為有需要的友邦，提供援助。

大陸官媒日前發表社評，支持大陸方面研究制訂「台獨」頑固分子清單。對此，國台辦發言人朱鳳蓮上周三（18日）重申，大陸絕不容忍極少數「台獨」分子，公然挑釁國家主權和領土完整的行徑，對他們及其金主等主要支持者依法予以打擊。

另外，台灣的總統蔡英文周一出席亞洲自由民主聯盟大會時指出，台灣在對抗假訊息方面有相對應的「台灣模式」，並認為台灣的經驗是民主價值在面對極權勢力之戰的最佳示範。她表示，資訊操縱一直是「獨裁國家」用來破壞「民主國家」的工具。過去幾年，已成為對台灣的常態威脅，不僅影響政治、分化社會、更導致人際和家庭關係中出現分裂。資訊操縱者用盡一切方式試圖利用民主之開放來影響選舉結果，並且試圖利用言論自由，將專制取代民主制度。