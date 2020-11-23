全省兩年破逾1600黑惡集團　查處3300多宗「保護傘」

內地持續打擊黑惡勢力。山東省掃黑辦周一（23日）召開新聞發布會，會上指出自掃黑除惡專項鬥爭展開以來，當地2年內累計偵辦1,608個涉黑惡勢力的組織及犯罪團夥，刑拘疑犯16,230人，查處涉黑涉惡腐敗和「保護傘」問題3,363宗。

山東省掃黑除惡領導小組副組長兼辦公室主任孫成良介紹，有關部門查辦結果雙向反饋，堅決不放過任何一個「漏網之魚」，實現「掃黑」與「打傘」同頻共振。今年以來，該省共處理涉黑涉惡腐敗和「保護傘」問題929宗，給予黨紀政務處分1,240人，58人移送司法機關。兩年多來，山東省打掉涉黑涉惡組織的數量多於前10年的總和，主要戰果指標位居全國前列。

另公安機關、審判機關組織展開常態化「黑財」執行專項行動。該省在今年3月31日前一審、二審生效判決的案件中，判決財產刑2.08億元（人民幣，下同，約2.49億港元），追繳、沒收違法財產11.83億元（約14.15億港元）。山東各級法院對黑惡案件認定自首892人，立功139人，判處緩刑590人，免予刑事處罰26人，涉黑惡案件緩免刑適用率僅為8%。同時，當局認真落實認罪認罰從寬處罰制度，對162宗涉黑惡案件中的820名被告，從寬制處理，有效分化瓦解黑惡組織。

此外，山西省高級人民法院同日召開新聞發布會，宣布全國掃黑辦掛牌督辦的7宗涉黑案件均已一審審結。自2018年以來，山西在判決生效的1,260宗涉黑涉惡案件中，1,339名涉黑涉惡被告，分別被判處5年以上有期徒刑至死刑不等，涉黑重刑率達52.5%，涉惡重刑率達21.6%。