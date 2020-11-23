嫦娥四號完成第24月晝工作　研究得出月表光反射函數

國家航天局探月與航天工程中心周一（23日）公布，「嫦娥四號」登月探測器、「玉兔二號」月球車，已於周日（22日）完成第24月晝工作。探測器和月球車已按地面指令，完成月夜模式設置，進入月夜休眠，已在月球背面工作690個地球日，累積行駛589.6米。

玉兔二號月球車在第24月晝期間，基於上一月晝測得的數據，繼續向西北方的玄武岩分布區域，和反射率較高的撞擊坑區域行駛，利用紅外成像光譜儀獲取路線上，月壤和月岩的光譜學和礦物學特徵，分析月球南極艾特肯撞擊盆地地表物質，揭示球深部物質成分。

此外，山東大學行星科學團隊聯合中科院上海技物所、地化所和空間中心的研究團隊，成功通過上述光譜數據計算出，在近紅外波長段（450至2395納米）範圍內的月球雙向反射分布函數，建立一套以月球表面輻亮度隨入射角、出射角和太陽相角變化的光度模型。

基於月球背面月壤的光譜出現反衝效應和紅移效應，研究團隊發現月壤微觀粗糙度所造成的陰影足以影響光譜輻亮度，故此提出一種校正红外線成像光譜儀數據的方法。通過光度模型，團隊對光譜數據進行光度歸一，光譜校正後更為一致，揭示玉兔二號在月面行走448米後，嫦娥四號着陸區月壤的礦物成分仍相對均一。

此外，嫦娥五號目前已架上海南文昌航天發射場發射塔架，各系統正在進行各項測試等最後準備工作，任務進入發射實施階段，預計周二（24日）凌晨4時至5時踏上奔月之旅。據介紹，嫦娥五號將實現中國首次地外天體自動採樣返回，把月壤樣本帶回地球。