廣電總局加強規管直播平台　實施打賞實名制管理

廣電總局周一（23日）公布，指近年網絡直播節目大量湧現，成為互聯網經濟中的重要元素。當局為加強規管直播平台，要求平台對網絡主播和「打賞」用戶，實行實名制管理；規定未實名制註冊和未成年用戶，不能對主播進行打賞。另外，平台亦需限制用戶每次、每日、每月的最高打賞金額。

通報指，如主播出現違法行為，平台應將打賞返還用戶。若發現主播通過炒作、僱傭「水軍」刷禮物等手段，鼓勵用戶大額打賞，或引誘未成年用戶以虛假身份打賞，平台須將其列入關注名單，並向廣播電視部門書面報告。

廣電總局又要求，直播平台要對直播間節目內容和對應主播實行標籤分類管理，如音樂、健身、遊戲、旅遊和美食等類別。直播間均須在直播頁面標註節目類別和直播間號碼。主播改變直播間節目類別，須經網站審核。當局又要求平台的一線審核人員與在線直播間數量，總體配比不得少於1:50，以加大對直播間和主播的監看審核力量。

另外，直播平台要對開設直播帶貨的商家和個人進行相關資質審查和實名認證，完整保存審查和認證紀錄，不得為無實名、冒名登記的商家或個人開通直播帶貨服務。平台須對相關資訊的真實性定期進行覆核。平台更要設置獎懲退禁辦法，提高甄別和打擊數據造假的能力，以維護健康的市場環境。