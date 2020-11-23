受賄逾1344萬人民幣　前縣委書記獲刑10年半

廣西崇左市委前常委、大新縣委前書記趙麗受賄案，周一（23日）在南寧市中級人民法院一審宣判。趙麗因犯受賄罪，涉款逾1,344萬元（人民幣，下同，約1,607萬港元），被判處有期徒刑10年6個月，罰款100萬元（約119萬港元）。被告當庭表示服從法院判決。

經審理查明，趙麗在2013年至2020年期間，利用其擔任縣委書記職務的便利，為農偉等7人，在工程項目承包，職務晉升、調整等事項提供幫助，通過其專職司機或本人收受財物。另查明，趙麗歸案後主動交代、如實供述辦案機關尚未掌握的部分受賄犯罪事實，主動退繳贓款約835.7萬元（約999萬港元），以及116張購物卡。

法院認為，被告身為國家機關工作人員，利用職務便利為他人牟取利益，共同非法收受他人財物人民幣1,130萬元（約1,351萬港元），又單獨收受他人財物約214.5萬元（約256萬港元），其行為已構成受賄罪。趙麗到案後能如實供述自己的罪行，認罪認罰，退繳全部贓款贓物已，對其可從輕處罰，遂作出上述判決，而扣押在案的受賄財物，依法上繳國庫。