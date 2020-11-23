社科院副院長籲實現家庭自主生育　應對中國人口老化

中國在2016年起實施二孩政策，以增加生育率，但相關措施仍難扭轉國內人口急速老化的問題。中國社會科學院副院長蔡昉周一（23日）發表文章，呼籲政府在「十四五」期間（2021至2025年），應穩妥推進生育政策改革外，更需要盡快實現「家庭自主生育」。

蔡昉發表以「推動人口生育率向更均衡水平靠近」為題的文章，指出中國人口成長率目前仍延續逐年下降的趨勢，甚至有可能提前面臨人口高峰值的到來及負增長。高齡化過程將明顯加快，將為中國在經濟、社會、民生多方面帶來嚴峻挑戰。

他表示，中國的整體生育率早在1990年代初，已降低至聯合國定義的人口替代水準，也就是2.1以下。國內目前的生育率，不僅低於全球平均的2.41，也低於中高收入國家平均的1.9，更低於高收入國家平均的1.6。他估計，中國的整體生育率已很難再回到替代水準。如果能回升到接近1.8的水準，則仍可產生「有利於人口長期均衡發展」的效果。

另強調，優化生育政策、增強生育政策「包容性」的部署、推動人口生育率向更均衡水平靠近、減低人口成長率的下降趨勢等政策，應在「十四五」規劃中具有重要的優先次序。文章建議，政府應推動公共服務體系配套建設，降低育兒成本，形成「育兒友好型」的社會環境，提高家庭生兒育女的意願及能力。