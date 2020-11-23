違反事實查證原則遭罰160萬新台幣　中天抗罰敗訴

台灣的中天新聞台牌照風波，引起各界關注。中天新聞台去年播新聞時因違反有關法例，遭台灣的國家通訊傳播委員會（NCC）以違反事實查證原則，判罰款160萬元（新台幣，下同，約44.2萬港元）。中天新聞台事後上訴抗罰，周一（23日）遭法院判決敗訴。

台北高等行政法院公布判決書，指NCC去年8月作出的2項處分，均以中天電視違反衞星廣播電視法，所規定的「製播新聞違反事實查證原則，致損害公共利益」，對中天電視股份有限公司開罰各80萬元（約22.1萬港元），中天不服提起撤銷處分訴訟。

判決指出，中天新聞台去年3月播報新聞時，畫面左上方持續播放「報韓國瑜新聞太多」及「NCC重罰中天百萬」標題。當時主播亦表示，NCC破紀錄對中天新聞作出7種處分，包括以民眾檢舉報道韓國瑜新聞過多為由要求改進，批評NCC淪為意識形態的政治機器。

法院指出，中天製播新聞時，未說明自己是因為其他新聞違反規定受罰，反而誤導觀眾與事實無關的「報韓國瑜新聞太多」及「NCC重罰中天百萬」混淆視聽，並未即時更正，影響民眾獲取正確資訊，遂依據NCC的的載明處分理由判中天敗訴，全案可上訴。