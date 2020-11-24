男子賣個資獲利700人民幣　遭重判獲刑3年

內媒周一（23日）報道，上海一名傅姓男子非法買賣公民個人資料，造成7萬多條個人訊息被洩露，傅以此獲利700元（人民幣，下同，833港元）。案件上周五（20日）在楊浦區人民法院開庭，傅男因非法侵公民個人訊息罪成，被判有期徒刑3年，罰款3,000元（人民幣3,570港元）。

案情指，今年4月底，傅某開始以微商銷售生活用品、維生素片等保健產品。為擴大銷售量，先後通過網絡向他人購買或通過其他方法非法獲取姓名、電話號碼、地址等公民個人資料。

今年6月16日及6月23日，傅某通過網絡以500元（595港元）及200（238港元）的價格，出售含有個人資料的文件夾給鄧某等人。同月29日，傅男被捕後如實供述其犯罪事實，並在親屬幫助下退出違法所得的700元。

楊浦區檢察院作為本案附帶民事公益訴訟起訴人，代表社會公眾向法院提起附帶民事公益訴訟，認為傅男違反國家有關規定，利用互聯網非法獲取、出售公民個人信息，侵害不特定公民的隱私權，損害社會公共利益，要求他注銷涉案微信帳號、QQ帳號、永久刪除涉案公民個人信息、賠償損失及公開賠禮道歉。