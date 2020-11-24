孟晚舟引渡案　皇家騎警供稱拘捕前已作好部署

中國科技巨企華為太子女孟晚舟引渡案，周一（24日）繼續在加拿大卑詩省最高法院展開聆訊。皇家騎警達利沃爾（Dhaliwal）接受盤問，指拘捕孟晚舟前已作好部署。聆訊重點落在孟晚舟代表律師能否在證人供詞中，找出不當之處，藉此證明加拿大及美國當局在拘捕孟晚舟時濫用程序。

加拿大政府代表律師卡斯利（John Gibb-Carsley）盤問達利沃爾。達利沃爾曾告知上司指現已退休的皇家騎警高級警長張本（Ben Chang）曾將孟晚舟電子裝置的資料交給美國聯邦調查局（FBI）。張本否認，但他現正身處澳門，不會作供。達利沃爾指事前沒有人要求他獲取孟晚舟電子裝置的密碼或檢查內容。

達利沃爾指拘捕孟晚舟前一天，他跟女上司擔心孟晚舟在加拿大過境時不會經過海關並轉機離開，指他們不知道孟晚舟在加拿大有物業。他指，同一天他們決定好由一名同事負責拘捕孟晚舟，自己則作為見證人。他形容邊境服務局（CBSA）態度合作，而皇家騎警不會介入入境程序，之後達利沃爾提到收到通緝令，會在入境程序完成後立即拘捕孟晚舟。他又指未曾要求CBSA代他們問任何問題。