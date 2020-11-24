擅用女星劇照推銷飾物　購物網站判賠50萬新台幣

購物網站「非常勸敗VeryBuy」，早前使用台灣女星柯佳嬿在台劇中演出的相片，販售其在劇中穿戴的同款飾物。柯認為肖像權受侵害，提告求償150萬元（新台幣，下同，約41.4萬港元）。台北地方法院周一（23日）審結，判網站應賠償50萬元（約13.8萬港元）。

台北地院先前開庭，柯的委任律師主張，「非常勸敗」未經授權使用柯女肖像，推銷自家網站販售的飾物，從今年2月18日起已長達數月，已侵害柯的肖像權，讓柯的形象「如覆水一般毀於一旦」。

「非常勸敗」表示，網站在今年2月18日至3月17日期間，使用有關劇照出了近一個月的廣告，且文案「完全被柯佳嬿『減齡感』的文藝風穿搭燒到」等語，都是讚美詞句。而柯從來沒透過任何方式，告知網站下架照片，顯然沒受影響，遂請求法院減免。

法官認為，根據柯提出的證據，直至今年5月1日仍能看到購物網刊登劇照，直到5月認定盜照期間，審酌盜照對柯侵權的行為，判「非常勸敗」及楊姓負責人，應連帶賠當事人30萬元（約8.2萬港元）財產損害、20萬元（約5.5萬港元）精神撫慰金。