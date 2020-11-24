台中學發生集體欺凌事件　男生遭同學脫衣褲拍照

台灣高雄苓雅區一所私立中學，近日發生校園欺凌事件，一名男生與同學發生爭執後，遭8名同學壓倒在地，甚至將他的衣服掀起並脫掉其褲子，更有人作勢要拍照。事件曝光後，發現原來受害者已是第6次遭受集體欺凌，目前校方已經介入處理事件。

受害者小強（化名）的家長向台媒表示，兒子因為飲品杯是否丟棄，與同學小藍（化名）發生爭執，豈料後者煽動其他同學動用私刑。隨即就有多位同學衝向小強，捉住其四肢，更有同學動手脫去他的上衣及褲子，並拿着手機拍照。

小強奮力抵抗，好不容易掙脫後，立即衝出校園，欲報警求助，老師發現情況後隨即通知家長。經過家長詢問，小強表示類似事件在他就讀高中期間，已經發生6次。

家長表示，目前已經帶兒子到醫院驗傷，不排除提告。他們質疑校方僅在口頭上宣傳校園零欺凌，卻沒有實際落實，就連事發後也沒立即通知家長，認為學校對事件責無旁貸。校方則表示，事發後已立即展開調查，目前已依「性別平等教育法」及「校園性侵害性騷擾或性霸凌防治準則」處理，若最終確定涉事學生行為有不法之處，將依法嚴格處置。