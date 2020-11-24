瀕危候鳥過冬聚魚塘　塘主慘失9萬公斤魚穫

中國野生動物保護協會近日公布，今年有逾5,000隻東方白鸛飛抵天津過冬，是往年同期的3倍；自秋冬季以來，天津七里海濕地更已迎來超過10萬隻候鳥。然而，周邊漁業養殖戶卻因候鳥捕食損失慘重，更勾勒出保育與生計之間的矛盾。

東方白鸛被譽為「鳥中大熊貓」，屬國家一級保護動物、國際瀕危物種，經妥善保育，全球總數已由往年的不足4,000隻急升至9,000多隻，今年更有4,000多隻出現在七里海濕地。專家解釋，今年北方寒潮導致水面結冰，令東方白鸛集中南遷，並在水豐草茂，有「京津綠肺」和「華北之腎」之稱的七里海濕地聚集棲息。

殖漁大戶馮義豹在該區承包1,400多畝魚塘，去年收成可穫100萬人民幣（約118萬港元），但今年的魚塘卻被東方白鸛、鸕鶿等候鳥橫掃一空。他指，一隻鳥每天吃3斤（約1.8公斤）魚，一個月內便損失了逾15萬斤（約9萬公斤）魚，佔去年收成近一半。

一名孫姓塘主更因清理魚塘誤毒候鳥，去年被判刑入獄。他介紹，漁戶在每年年底，均會往魚塘底部撒藥殺毒，以備來年養殖。去年冬天，他按慣例撒藥，詎料候鳥遷徒延遲，令29隻野生鳥類被毒死，其中7隻是東方白鸛。孫先生表示，現在怕再出事，連塘底也不敢清理，任由候鳥捕食。