安排55人作弊考獲車牌　主犯被判囚14月

內媒周一（23日）報道，廣東汕頭市龍湖區人民法院，日前開庭審理多宗與俗稱車牌的機動車駕駛證考試作弊有關的案件，共55名被告被判罪成。主犯許X玲被判刑1年2個月，並處罰金2萬元（人民幣，下同，約2.28萬港元）。

法院審理查明，2014年至2017年期間，許X玲為牟取非法利益，與他人分工合作，在汕頭市國家機動車駕駛證考試中作弊，為未參加考試的學員非法獲取國家機動車駕駛證。

許利用其在福建省安溪縣經營的駕駛員培訓中心，接受「買證」學員的報名，並向每個「買證」學員收取費用。其同夥則負責將「買證」學員身份證上的照片，造成替考人員的照片，並提供虛假體檢證明、臨時居住證等報考資料。

隨後，許某玲把「買證」學員的報考資料提供給汕頭市某駕駛培訓有限公司教練員辦理報考手續，其同夥安排替考人員到汕頭進行機動車駕駛各個科目考試。

至案發時，被告人陳X環等多名學員分別以12,000元（約14,280港元）至20,700元（約24,633港元）價格向許X玲等交付費用，通過「買證」替考非法獲得國家車輛駕駛證。許非法牟利約10萬元（11.9萬港元）。

法院認定被告在法律規定的國家考試中，組織考生跨省作弊，構成組織考試作弊罪，遂作出上述判刑。另被告陳X環等人，讓他人代替自己參加考試，構成代替考試罪，因有自首情節，判處罰金1萬元（約1.19萬港元）。