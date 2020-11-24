廣電總局：網絡主播實名制管理　禁未成年人打賞

國家廣電總局周一（23日）印發《國家廣播電視總局關於加強網絡秀場直播和電商直播管理的通知》，對網絡直播打賞、直播帶貨、流量造假等問題作出規範，當中規定用戶須實名制才能打賞主播，未成年人用戶不能打賞。

通知規定，直播平台要對主播和「打賞」用戶實施實名制管理，未實名註冊以及未成年人均不能打賞，並限制最高打賞金額。此外，平台如發現主播以低俗、炒作、僱傭水軍刷禮物等手法，鼓勵用戶打賞，須對主播及其經紀代理進行處理，並向廣播電視主管部門書面報告。

直播帶貨方面，平台須對商家進行相關資質審查和實名認證，否則不予開設直播帶貨服務，且要對直播間主播、高流量或高成交的直播帶貨活動進行重點管理，加強合規性檢查。

通知要求，直播平台要積極探索利用大數據、人工智能等新技術，服務於鼓勵倡導的直播節目，讓算法支撐優質視聽內容的推送，對違規不良內容實現精準預警和及時阻斷。對點擊率高、成交量虛高、打賞金額大、業務類別容易出問題的直播間，要建立人機結合重點監察審核機制，如發現問題要及時採取措施阻止。