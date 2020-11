英媒周一(23日)報道,天主教教宗方濟各即將出版新書,書中首次形容新疆維吾爾族為受迫害群體。不少人權團體已要求他就維吾爾族發聲多年,但他持續保持沉默,有評論認為教廷早前與中國討論延長主教任命協議,所以不願發聲,但目前協議已經簽署。

教宗下月初出版新書《讓我們暢想:通往更好未來的道路》(Let Us Dream: The Path to A better Future,暫譯),在談及基督徒在回教國家遭迫害的章節中,他提到:「我亦經常想起其他受迫害的人,包括羅興亞人、可憐的維吾爾族、以及亞茲迪教派信徒。」除維吾爾族外,教宗此前已曾為其餘兩個提及的群體發聲。

美國國務卿蓬佩奧上月訪問梵蒂岡,在會議上批評中國對待新疆維吾爾族的做法,他認為續簽教廷主教任命協議,無異於拋棄道德權威。中方一直反對指控,指所謂的集中營只是職業教育和訓練中心 ,作為反恐和去極端化措施,得到新疆各族人民普遍支持。