王毅促加強戰略合作　歐盟關注港局勢

中國國務委員兼外長王毅周一（23日）與歐盟外交和安全政策高級代表博雷利通電話，雙方討論中歐經濟合作及雙邊關係發展。王毅表示中方願意加緊推進中歐投資協定，指出歐盟應堅持反對人為脫鉤及新冷戰，制訂合作為主的對華政策。博雷利則促請中方採取實際行動在年底前完成中歐投資協定磋商，並表示關注香港局勢。

王毅稱，中歐是多極化進程的兩支穩定力量，要加強溝通對話及戰略合作。中方願加緊推進並達成中歐投資協定，加強氣候變化和生物多樣性保護等合作。他指出，歐盟堅持戰略自主符合歐洲的根本和長遠利益，應堅持多邊主義及開放合作、反對單邊獨霸及人為脫鉤，制訂以合作為主的對華政策框架，發展更積極的對華關係。

博雷利則提到中歐應跟從雙方領導人去年9月在峰會達成的共識，歐盟歡迎近月與中國建立的貿易關係，希望北京採取更多實際行動，在今年年底前達成中歐投資協定。他向王毅表示，歐盟早前與美國國務院建立的溝通渠道將討論中國崛起，強調歐盟會在外交事務維持自主，基於自己的利益及價值觀推行對華政策，繼續建立互惠的雙邊關係。

博雷利還對香港局勢表達憂慮，重申歐盟認為中方要尊重香港在「一國兩制」下的高度自治。