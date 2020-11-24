設最低工資月薪2200人民幣　網民斥「買鹽都唔鹹」

北京市人力資源和社會保障局周一（23日）公布，食品、汽車製造業、建築業等13個行業的最低工資保障為年薪2.64萬（人民幣，下同，約3.15萬港元），較去年的2.592萬（約3.1萬港元）增加480元（約573港元），即每月最低工資為2,200元（約2,628港元）。有網民認為，最低工資保障過低，難以維持基本生活支出，「買鹽都唔鹹」。

相關部門對多個行業設置工資指導線，保障民眾的最低工資收入。惟最低工資不包括勞動者在中班、夜班、高溫、低溫、井下、有毒有害等特殊工作環境或條件下的津貼；也不計入最低工資標準的其他收入，因此行業工資指導線的最低工資保障線僅為理論最低值。該部門強調，企業實際應用時，除極端情況外，並不需要參考此線。

最低工資一出，不少網民表示難以接受，「北京買一套房那麼貴，拿這點工資，甚麼時候可以買房」。另有網民認為，北京、上海、廣州都是繁榮大都市，最低工資不應該這麼低，「工資這麼少，每個月租房、水電、交通等費用都不夠，怎麼存錢」。