王書金涉姦殺案判死　未被認定為玉米地案真兇

河北石家莊市西郊1994年發生玉米地姦殺案，全國轟動。曾被指是兇手的聶樹斌執行死刑後，於2016年改判無罪。惟身背多宗姦殺案的被告、邯鄲市廣平縣男子王書金，自稱是玉米地案真兇，案件經審理，周二（24日）在邯鄲市中級人民法院宣判，王被判死刑，但未被認定為玉米地案真兇，王的代理律師表示將上訴。

邯鄲市中級人民法院認為，王書金分別在1993、1994、1995年姦殺婦女，致3人死亡，構成故意殺人罪、強姦罪，且犯罪動機卑劣，雖有自首但仍不足以輕判，遂以故意殺人罪判他死刑，同時對附帶民事部分依法作出判決。

1994年8月，石家莊市西郊發生一宗姦殺案，聶樹斌被認定為兇手，翌年5月被執行死刑。2005年1月，曾犯下多宗姦殺案的王書金在河南落網，隨即自稱是玉米地案的真兇，卻不獲法院接納。本月9日，最高法覆核王書金涉其他姦殺案的死刑判決時，認為案件出現新證據，撤銷河北省高院二審和邯鄲市中院一審判決，發還邯鄲市中級人民法院重審。

上周五（20日），邯鄲市中級人民法院開庭審理，庭審時王書金再次自稱為玉米地案真兇，惟公訴人不予認定。公訴人認為，王書金供述玉米地受害人衣物、身高與實際不符，案件除王的供述外，無其他證據，認為他只是因當時可能在場圍觀，才將罪責攬下。王書金將上訴，有網民指他此舉是想以此為由上訴，拖延執行死刑時間，多活幾天。