三亞49人涉黑案審結　主犯判無期徒刑

三亞市中級人民法院周一（23日）公布，當日依法對1宗共49人的涉黑案宣判，判主犯劉某鴦及邢某華無期徒刑。該案為三亞市展開掃黑除惡專項鬥爭以來，涉案人數最多的黑社會性質案，共涉及11項罪名。

經審理查明，20世紀90年代，劉某鴦、邢某華利用家族勢力的影響，通過糾集人員在崖城地區開設賭場，採取暴力、威脅手段控制私家車、出租車的營運，並於2003年3月形成以劉某鴦、邢某華為核心的非法組織。在兩人的直接組織和授意下，長期盤踞在崖城地區，利用其在當地的強勢地位，欺行霸市，坑蒙拐騙，同時染指多個經濟領域，多次實施違法犯罪活動，對崖城地區乃至三亞市的經濟、社會、生活秩序造成極其惡劣的影響。

中院裁定，劉某鴦及邢某華犯組織、領導黑社會性質組織罪、開設賭場罪、強迫交易罪、故意傷害罪、詐騙罪、騙取貸款罪、虛開用於抵扣稅款發票罪、違法發放貸款罪及尋釁滋事罪等，數罪併罰，決定執行無期徒刑，剝奪政治權利終身，並處沒收個人全部財產。

其餘47名被告人分別被判處1年至20年不等有期徒刑的刑罰，並處相應財產刑。對黑社會性質組織及其成員通過違法犯罪活動聚斂的財產及其收益，依法予以追繳、沒收。