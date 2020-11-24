火車票驚現「學彘」字眼　大學生要求鐵路部門解釋

黑龍江鶴崗市一名大學生近日去火車站取票，竟發現打印的火車票多了一個字，將「學」印成「學彘」，由於「彘」有「豬」的意思，令他大為不悅，遂向哈爾濱鐵路局投訴。哈爾濱鐵路局宣傳部職員周一（23日）晚表示，事件是因為取票機的字庫工作異常，才出現異體字，正在維修。

小邵（化名）上周五（20日）上午11時到鶴崗站內第93號自動取票機打印兩張車票，是12月5日從佳木斯站到哈爾濱站、哈爾濱站到大慶東站的火車票，不料出現令人尷尬的一幕，票面字樣竟將代表學生票的「學」改成「學彘」。小邵表示，這種情況以前從未出現過，他覺得有歧義且不雅，希望相關部門給予合理解釋。網友質疑鐵路部門侮辱乘客。

哈爾濱鐵路局宣傳部職員表示，作為服務單位不會故意去打印「彘」這個字，鐵路部門希望能聯繫當事人當面道歉，重新補票。他又指，正在調查有幾多學生同樣取到了帶有「學彘」的票。

內地學生火車票、高鐵票，是專門針對學生群體的特價票，滿足該群體出行需求，票價通常為半價或7.5折，需持學生證購買，未獲得學生證的新生可持錄取通知書購買。