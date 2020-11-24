發改委：2019年至今　採購貧困地區農產品近5000億人民幣

國新辦周二（24日）就「消費扶貧助力打贏脫貧攻堅戰」舉行新聞發布會。國家發改委副秘書長郭蘭峰在會上指出，據初步統計，從2019年初至今，當局累計直接採購或幫助銷售貧困地區特色農產品，達到近5,000億元（人民幣，下同，約5,974億港元）。

郭蘭峰表示，發改委聯合多部門和單位，有力有序推動消費扶貧工作。當局根據有關意見逐步完善政策體系，印發實施《關於深入開展消費扶貧助力打贏脫貧攻堅戰的指導意見》等政策文件，在各地區、各部門制訂100個配套措施，為消費扶貧工作提供指引。

另針對貧困地區產品和服務的差異，當局在各方面加強渠道創新、強化協調服務，藉定向採購、以購代捐等新模式，推動消費扶貧規模快速增長。據統計，2019年直接採購或幫助銷售貧困地區的特色農產品，達到1,600多億元（約1,912億港元）；而今年前10個月已超過3,300億元（約3,943億港元）。

郭蘭峰指，透過近年工作實踐，消費貧困地區的產品和服務，不僅是一種幫助貧困群眾增加收入的扶貧方式，更是「一方有難八方支援」的集中體現，促進貧困地區的生產與供給。當局下一步將聯合有關方面研究「十四五」時期，進一步擴大對脫貧地區產品和服務消費的工作，幫助脫貧攻堅成果更加鞏固。