蛋殼公寓疑現債務危機　租客遭業主趕走仍須還貸

內地代收租中介機構「蛋殼公寓」，疑出現債務危機，繼北京和廣東有民眾上門討債後，近日其位於上海閔行區的辦事處亦有大批業主、租客維權。內媒近日報道，蛋殼公寓拖欠業主房租，許多租客被業主趕走；部分租客入住時曾通過蛋殼向銀行借貸預繳房租，但如今雖然房間已退，租客仍須負擔貸款。

報道指，蛋殼公寓被指拖欠大量押金、薪資和工程費用，維權租客遍布北京、上海、廣東深圳、浙江杭州、四川成都等地，人數高達5,000人。有上海租戶接受訪問指，指當地的蛋殼公寓辦公室大門早已用木板封死，外面則貼上分別對接業主和租客的服務站，目的是分散人潮。

有租戶表示，他們以現金或貸款方式預付半年、一年的房租給蛋殼，蛋殼再以季付或月付方式給業主，但現在蛋殼拿不出錢，業主已多次打電話要求她搬走。她續指，已是第3次前來蛋殼的租戶服務站，第一次時對方承諾會賠償，第2、3次接待人員已不見蹤影。另已多次致電蛋殼在上海地區的服務熱線，均無人接聽。惟警方又指，這是民事訴訟不予立案，令租戶感到十分無奈。

據悉，蛋殼公寓App癱瘓、管家失聯、租客押金無法退還、業主無法收取租金等問題已持續半個多月，至今未有任何解決迹象。蛋殼公寓上周一（16日）曾發聲明指，蛋殼公寓沒有破產，只是公司財務陷入資金鏈緊張的危機，但強調公司不會倒閉，亦會盡力解決租戶的問題。