吉林銀行前董事長　涉嫌受賄被雙開

吉林省紀委監委周二（24日）通報，吉林銀行前黨委書記、董事長張寶祥，因以職務便利為他人牟取利益及收受財物，涉嫌受賄犯罪。日前經省委批准，開除張的黨籍及公職作處分，並將其涉嫌犯罪問題移送檢察機關審查起訴，所涉財物隨案移送。

通報指，張寶祥違反政治紀律，對抗組織審查，以虛假整改欺騙組織；違反中央八項規定精神，違規收受禮品禮金；違反組織紀律，在職工錄用、職務晉升等工作中為他人牟取利益；違反廉潔紀律，接受可能影響執行公務的宴請和旅遊安排，違規從事營利活動。另又違反國家法律法規，參與賭博。

當局指出，張身為黨員領導幹部，理想信念喪失、組織觀念淡漠，與私營企業主勾肩搭背，大搞權錢交易，嚴重違反黨的紀律，構成職務違法並涉嫌犯罪，性質惡劣、情節嚴重，應予嚴肅處理。遂依據有關規定，經省紀委常委會議、省委常委會議討論後，並經中共中央批准，決定開除張的黨籍；由省監委給予其開除公職處分。

資料顯示，現年56歲的張寶祥，曾擔任長春市工商局高新技術產業開發區分局局長、寬城分局黨委書記、局長、長春市商業銀行黨委副書記、紀委書記、監事長、董事長、行長等職位。他自2014年7月開始擔任吉林銀行董事長，直至去年11月涉嫌違法違紀被免除職務。