省政府：煤礦發生重大以上事故　責令公司董事長立即辭職

山西省政府新聞辦周二（24日）召開新聞發布會，指已制定了18條加強煤礦安全生產工作的特別規定，以遏制煤礦事故發生和維護礦工生命安全。規定指，省屬國有企業煤礦發生較大以上事故的，責令煤礦上一級公司總經理立即辭職，並嚴肅追責；發生重大以上事故的，責令煤礦上一級公司董事長（執行董事）、總經理辭職。相關措施將於下月1日正式生效。

山西省應急管理廳副廳長鄧維元表示，今年以來山西煤礦安全生產形勢總體穩定，但進入10月份以來，全省連續發生3宗較大煤礦事故，因此有必要從礦井設計、生產布局、災害治理、現場管理、責任追究等方面提出嚴厲措施，對煤礦嚴重違規、冒險作業等行為將依法從嚴處置。

按照規定，煤礦生產建設工程未經批准，或未按批准的初步設計、施工組織設計、作業規程施工等13種情形，將一律停產整頓；煤礦違規開採各類煤柱，圖紙作假、隱瞞採掘工作面，拒不執行停產整頓指令等3種情形，將按情況調查處理。另外，煤礦發生較大事故的話，一律提級調查；生產礦井發生較大以上事故，必需按要求進行智能化改造。

山西煤礦安全監察局副局長謝萬星指出，山西煤監系統在今年前10個月共監察礦井2,007礦次，查出各類隱患18,562條，行政處罰1021礦次，責令停產整頓252礦次。下一步，煤監系統將加大執法力度，對重大隱患和嚴重違法違規行為作出停產整頓、暫扣證照、降低等級和聯合懲戒等處分。

根據國務院《生產安全事故報告和調查處理條例》第三條規定，較大事故，是指造成3人以上10人以下死亡，或者10人以上50人以下重傷，或1,000萬元（人民幣，下同，約1,194萬港元）以上5,000萬元（約5,974萬港元）以下直接經濟損失的事故；而重大事故，是指造成10人以上30人以下死亡，或者50人以上100人以下重傷，或者5,000萬元以上，1億元（約1.19億港元）以下直接經濟損失的事故。