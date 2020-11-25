網傳男子戴頭盔看房惹爭議　網民斥濫用人臉識別系統

內地網絡近日熱傳一段「男子戴頭盔看房」的畫面，引起輿論對濫用人臉識別系統，甚至侵犯私隱的爭議。內地官媒報道，愈來愈多發展商在售樓處安裝「人臉識別系統」，一方面是避免地產經紀「爭客」，另一方面則是鼓勵購房者首次到訪即下單，然而消費者為避免被「識別」，失去優惠，只能各出奇招「保護」自己的臉容。

每當有新樓盤上市，發展商除了投入大量資金作營銷宣傳外，同時會聯繫各大地產中介作「分銷渠道」。如購買房看到宣傳，自行前來買房，屬「自然到訪客戶」；但如是由地產經紀帶客戶看房並成功簽約，則屬「渠道客戶」，發展商需給經紀一定佣金。內地過往曾發生多次「爭客」事件，甚至曾引發地產經紀當街混戰，人臉識別系統則可助發展商判斷購房者的類型、屬於誰的客戶，以及佣金誰屬。

另外，有些發展商為促銷，會推出購房優惠，只要購房者首次到訪並當場下單，即可享受優惠，有些樓盤的折扣更高達30萬元人民幣（約35.8萬港元）。然而不少消費者因被售樓處的人臉識別系統拍下，導致無法享受優惠。甚至有些客戶到訪售樓處後，再尋找附近的地產經紀詢問有否優惠，因被人臉識別系統拍下，遭認定為「自然到訪客戶」，結果無法享受中介渠道的團購優惠。

雖然不少購房者各出奇謀，包括戴口罩、頭盔、墨鏡等方法遮擋臉部，惟因人臉識別系統愈來愈先進，即使客戶戴上口罩，系統仍能透過客戶的臉部特徵分辨，有些系統的識別率更高達97.77%。

中國《網絡安全》及《民法典》明確指出，收集、使用個人信息，應當遵循合法、正當、必要原則，信息收集者不但要「明示收集、使用信息的目的、方式和範圍」，且必須「經被收集者同意」。另今年10月1日實施的新版《信息安全技術個人信息安全規範》要求，在收集人臉、指紋等個人生物識別信息前，應單獨向個人信息主體告知收集、使用的目的、方式和範圍，及存儲時間等規則，並徵得個人信息主體的明示同意。