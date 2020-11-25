美國大選：共和黨參議員斥拜登對華軟弱　憂暫緩對台軍售

宣稱勝出美國總統選舉的拜登周二（24日）公布主要國安官員提命，共和黨阿肯色州參議員柯頓憂慮過去4年對華外交成果將付諸流水，他又形容拜登身邊人士為「熊貓擁抱者」，認為將令拜登對華立場更加軟弱。柯頓更表示，拜登執政後可能停止打擊中國間諜、暫緩對台軍售及減少南海軍事行動等。

柯頓引用前國防部長蓋茨的言論指，拜登過去40年幾乎在所有外交及國家安全政策上都是錯誤。對於前國務卿克里獲拜登提名為總統氣候特使，柯頓指克里會為了與中國簽署氣候協定而作出讓步，最終美國更多工廠倒閉，而中國繼續排放溫室氣體。

拜登在特拉華州威爾明頓正式介紹內閣及國安團隊部分人選，前副國務卿布林肯將任國務卿，他期望內閣人選可獲迅速確認程序。外間相信，拜登沿用前總統奧巴馬班底，代表新政府正轉變總統特朗普的「美國優先」政策，重返全球舞台。

伊朗總統魯哈尼周三（25日）發表電視講話指，期望拜登就任後，美國的對伊政策能重返4年前奧巴馬政府時代的對伊政策，並重返伊朗核協議。他呼籲拜登公開譴責特朗普的施壓式對伊政策，並補償伊朗的經濟損失，並指相信拜登上任之初不可能解除對伊朗的制裁。

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