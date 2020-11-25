台漢假扮女人闖小學偷竊　判囚6年10個月

台灣新竹縣湖口鄉一名42歲戴姓男子早前男扮女裝，接連闖入苗栗、台中多間小學，趁課室、辦公室時，偷走教師的皮夾、現金等財物，並以偷來的信用卡盜刷購買金飾，最終被警方拘捕。案件近日在苗栗地方法院審理，戴男犯竊盜罪及行使偽造私文書罪，被判處有期徒刑6年10個月。

案發於去年10月，一名可疑「女子」闖入苗栗縣三灣國小後，偷走一位教師的皮夾，內有3,000元新台幣（約830港元）現金及信用卡等財物。事後，受害教師發現其信用卡被人盜刷3萬多元（約8296港元）金飾，才發現皮夾被竊，連忙報警求助。

警方翻查閉路電視畫面後，起初以為疑兇是女性，鎖定戴男的車輛後，一度懷疑戴男負責駕車，接應另一名女子共同犯案。惟警方上門拘捕戴男後，從其住處及車上搜出大量女裝衣服、內衣褲、假髮等，戴男才坦承為掩人耳目，才變裝行竊。

據了解，戴男未婚，且有多項竊盜前科。他落網後坦承，自己曾在竹南、大甲、豐原等地區以相同手法犯案，得手後轉往百貨公司的珠寶首飾櫃位，同樣以女裝打扮，冒名盜刷偷來的信用卡，購買金飾累計36.7萬元（約10.2萬港元），然後將金飾變賣套現花用。