美環保署長取消下月訪台　台外交部表示惋惜

美國日前宣布，環保署署長惠勒（Andrew Wheeler）將於下月訪問台灣3天，討論環保議題。惟環保署周二（24日）表示，惠勒的訪台行程將會押後。據報主因是正值美國新舊政府交接之際，惠勒此行被指時機不當，亦惹來濫用公帑之嫌。台外交部對惠勒今年的訪台行程表示惋惜。

惠勒發言人休伊特（James Hewitt）周二宣布，由於國內有優先事務要處理，惠勒的訪台行程將押後，但並沒透露將延期到何時。報道指，台灣政府早於去年12月已邀請惠勒訪台，但其後因爆發新冠肺炎疫情，令行程延誤至今。惠勒本有望成為6年多以來，第2位訪台的美國環保署署長，以及4個月內第3位訪台的華府高官。

台外交部周三（25日）亦表示，惠勒因行程變動，確定沒法在今年底前訪台，對此感到惋惜。外交部又稱，當局一向歡迎美國閣員級官員來台從事各項交流，未來也將秉持這個原則，與即將上任的美國拜登政府共同推動國際環保合作，以及促成相關官員訪台。

台灣的行政院長蘇貞昌日前表示，惠勒是應台外長吳釗燮的邀請於下月5日起訪台3天，就「拯救我們的海洋」倡議、海洋垃圾、空氣質素與兒童健康等問題加強兩地合作。外界預計，代表團訪台將花費近30萬美元（約234萬港元）公帑。中國大陸外交部當時表明，堅決反對任何形式的美台官方往來，敦促美方充分認清台灣問題的高度敏感性，恪守一個中國原則和三個聯合公報規定，強調將作出必要反應。