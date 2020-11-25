台師大退休教授施正屏前年遭關押　間諜罪成囚4年

國台辦發言人朱鳳蓮周三（25日）證實，台灣師範大學退休副教授施正屏因犯間諜罪，已於周二（24日）在安徽省馬鞍山市中級人民法院，被判處有期徒刑4年、剝奪政治權利2年，沒收個人財產2萬元人民幣（約2.3萬港元）。

施正屏前年8月遭大陸以國安理由關押，依「從事涉嫌危害國家安全活動」受查。大陸官方電視台今年10月13日報道施正屏間諜案，指他接受台灣的國安局人員周德益（原名「周勝裕」）的指示，對大陸收集情報，以換取報酬，並利用專業知識主動為台國安局撰寫報告，並將赴台的大陸學者專家介紹給周德益。

從2005年到2018年施正屏以台灣學者身份到大陸搜集情報，內容涉及政治經濟，兩岸關係，政策法規等多個領域，期間共領取間諜經費達160萬元新台幣（約43.4萬港元）。

朱鳳蓮又強調，大陸將對繼續採取精準打擊措施，嚴懲「台獨」頑固分子及其金主等主要支持者。針對有輿論擔心台灣因未加入「區域全面經濟夥伴關係協定」(RCEP)，令對外經貿陷入孤立。她回應，大陸歡迎台企到大陸投資，融入大陸經濟發展。

受新冠疫情影響，台當局禁止大陸人入境，令大陸記者無法赴台，使得原本駐台記者被迫一再延長駐點時間。朱鳳蓮批評，民進黨此舉極不負責任、極不人道，並指做法已對相關媒體記者本人及他們的家庭造成嚴重困擾。