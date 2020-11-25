孫大午妻子申請取保候審遭拒　兩兒媳被刑拘

民營企業家、河北大午農牧集團有限公司始創人孫大午及妻子劉會茹等人，本月11日因涉嫌尋釁滋事、破壞生產經營等被採取刑事強制措施。自媒體「大白財經觀察」周三（25日）報道，警方近日拒絕劉會茹取保候審申請。此外，孫大午的兩個兒媳婦以及大午集團財務主管盧志英，均涉嫌非法吸收公眾存款被刑拘。

本月11日子夜時分，河北保定市警方對大午集團相關人員採取集體刑事強制措施。報道指，當時抓了28人，幾乎都是集團高層和孫大午的至親，包括孫大午及其妻、兩個兒子和兩個兒媳，最後有5個人放出來了。

劉會茹上周五（20日）遞交變更強制措施申請，理由是她已67歲，患有高血壓、糖尿病，且不參與大午集團的決策和經營，不涉及違法、暴力犯罪，不屬於不能取保候審的情況。惟警方認為「劉會茹有可能毀滅、偽造證據、干擾證人作證」，拒絕她的申請。劉會茹目前擔任大午集團副監事長職務。

孫大午大兒媳婦張媛是大午集團下屬大午小學的校長，因提供銀行卡用於走賬活動，被牽扯入「非法吸金」案；二兒媳馬曉晨是酒業公司副經理，連同大午集團財務主管盧志英，3人均涉嫌「非法吸收公眾存款罪」被拘留。

大午集團建立於1985年，是一間大型民企，涉及養殖業、種植業、教育旅遊、工業等領域，孫大午被譽為「企業家良心」。孫曾於2003年因非法吸收公眾存款被判有期徒刑3年、緩刑4年，罰款10萬元人民幣（約12萬港元）。今年8月，孫大午及其集團員工因土地問題與警方衝突被拘。