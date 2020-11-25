大學主任貪污受賄　囚5年罰款30萬人民幣

浙江工業大學幹部陳賢鴻今年5月涉嫌嚴重違紀違法，接受紀律審查和監察調查。至10月21日，陳賢鴻因犯貪污和受賄罪，在浙江省杭州市拱墅區人民法院認罪，被判處有期徒刑5年，並處罰金人民幣30萬元（約35.3萬港元）。內媒周三（25日）報道陳賢鴻的犯案細節，最初是用公款帶全家出遊，其後愈貪愈多。從2016年起至事發，陳賢鴻非法佔有公款約214.8萬元（人民幣，下同，約252.9萬港元）。

2016年5月，已任職一年職膜分離與水科學技術中心主任助理兼辦公室主任的陳賢鴻，利用職務之便，將父母、妻子、小姨子和3歲兒子編造為浙工大的外聘人員，並偽造因公出差材料，將一家人外出旅遊的機票、住宿等費用全部報銷。由2016年5月至2019年8月，陳賢鴻以報銷差旅費名義騙取公款共10.6萬元（約12.4萬港元）。

2016年10月至2019年3月期間，陳賢鴻任職辦公室主任後，通過孔某某、學生尚某某、周某某等人，多次虛構44名在校學生為中心提供勞務，向他們發放勞務費，再將錢收回。另外，陳賢鴻多次利用職務在招投標及簽約過程中為他人提供幫助。