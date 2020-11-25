國台辦回應台獨分子清單　均會依法受到制裁

兩岸局勢持續緊張，有傳大陸正制訂清單，打擊「台獨」頑固分子，當中包括台灣的行政院長蘇貞昌。國台辦周三（25日）舉行新聞發布會，針對記者提問清單規劃，發言人朱鳳蓮回應，中方絕不能容忍極少數「台獨」頑固分子，公然挑釁國家主權和領土完整的行徑；並將持續採取精準打擊措施，有關分子及其金主等主要支持者，均會依法受到制裁。

朱鳳蓮表示，台獨分子的涉「獨」言論囂張，謀「獨」行徑惡劣，包括在島內外組織、策劃、實施分裂國家活動的首要分子，及其金主等主要支持者，都必將依法受到審判和懲罰。只有堅決打擊分裂分子及活動，兩岸關係才能和平發展。她又強調，極少數頑固分子長期以來挑動兩岸對立，破壞兩岸關係，危害台海和平，「這筆賬是一定會清算的」。

針對台灣有人鼓吹制定、修改所謂的「代理人法」、「反滲透法」；朱形容是一小撮台獨分子不甘寂寞和失敗，利用「修法立法」等手段，恐嚇參與兩岸交流的台灣民眾和團體，進一步打壓兩岸往來活動，其險惡用心絕不可能得逞。她正告這些分子，多行不義必自斃，最終難逃正義的審判。另強調，民進黨當局妄圖搞武力對抗，以武謀「獨」注定是要失敗的，「愈是搞事情，愈是離自我滅亡不遠。」

另有消息指，美國海軍亞太情報總指揮官史達曼日前抵達台北，以及美國環保署長延期訪台等台美互動。朱鳳蓮表示，中方堅決反對台美之間任何形式的官方往來和軍事聯繫；台灣問題是中國內政，不容任何外來干涉並要求美方恪守「一個中國」原則和中美三個聯合公報規定，不要向「台獨」分裂勢力發出錯誤訊號。並奉勸民進黨當局，停止挾洋自重，充當外部反華勢力的「棋子」，只會給台灣民眾帶來災難。