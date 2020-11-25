的士司機與巴士製造假車禍斂財　危害公共安全囚4年

北京豐台一名38歲穆姓男子駕駛的士，曾16次趁巴士轉線入站時，故意製造車禍，向巴士司機索賠。案件近日在丰台法院開庭宣判，穆男犯以危險方法危害公共安全罪，判囚4年。

北京市公安局今年7月發布數據稱，警方逮捕9名疑犯，涉駕駛車輛，故意與他人發生碰撞，製造假車禍等情況，其中包括穆男。9人敲詐對方司機錢財，共涉及超過300宗，逾100萬元人民幣（約119萬港元），其中涉巴士司機的有60多宗。北京法院審判信息網周三（25日）發布消息稱，穆男在2018年10月至去年11月，逾1年時間內，多次與巴士製造假車禍。

公交總隊刑事偵查支隊中隊長崔林表示，涉案人員多選擇車身龐大、反應遲緩且極易出現視野盲區的巴士，巴士即將入站前才會減速並線，司機視線在車站，容易出現視覺盲區，穆男等人趁機突然出現在相關區域中，巴士來不及躲避，發生事故。巴士司機事後認為是自己轉線時失誤所致，需負全責，多選擇與對方私下解決，賠錢了事。

法院審理認為，穆男便是以上述方式，故意製造車禍，危害公共安全，其行為已構成以危險方法危害公共安全罪，遂作出上述判決。