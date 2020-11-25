美研究：百度地圖疑蒐定位資料　涉洩漏14億用戶數據

由李彥宏掌舵的內地搜索引擎百度醜聞不斷。美媒周二（24日）報道，據美國資訊安全公司Palo Alto Networks的最新調查報告顯示，百度所開發的2款手機APP「手機百度」、「百度地圖」，有洩漏敏感用戶數據給中國政府的風險，14億用戶或面臨監視。手機程式平台Google Play雖然早前已將涉事APP下架，惟「手機百度」經調整後，上周四（19日）從新上架。

報告指，該公司通過機器學習檢測間諜軟體，在Google Play上發現多款危險的APP，其中包括「手機百度」、「百度地圖」在美國的下載量超過600萬、在全球下載量更超過14億人次。百度可透過APP中名為「PUSH」的SDK套件，得知用戶的手機型號、螢幕解析度、Android ID，甚至抽調用戶手機中IMEI、MAC、IMSI等數據。即使換了手機，只要用戶仍使用同一張SIM卡，百度就可以持續追蹤特定對象。

該公司研究員指，IMSI是電訊營運商所發出，用於標識用戶的唯一號碼，與IMEI同用可識別和跟蹤用戶。研究員續指，目前他們只檢查可通過Google Play下載的APP，但他認為全球APP商店中都可能涉及有關問題；他又指，Android APP和SDK數據洩漏，嚴重侵犯用戶私隱，望有關部門關注。

百度事後回應，公司重視用戶的私隱和安全，有關數據僅在用戶授權下使用。百度的發言人早前對美媒表示，目前「手機百度」已完成調整，而現時百度正在按Google的指引，更新調整「百度地圖」，並希望可以在12月初在Google Play重新上架。

除了百度外，早前中國手機製造商小米，也被發現在手機APP中，通過用戶的Android程序，記錄用戶常瀏覽的網頁。