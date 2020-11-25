碩士生遭精神壓迫跳樓亡　涉事導師疑恢復招生資格

湖北武漢理工大學研究院三年級學生陶崇園，前年在宿舍墮樓身亡，家屬其後揭發死者長期被導師王攀「精神壓迫致死」。惟事隔兩年，有網民發現涉案導師亦在該校任職，據校方日前發布公示，「王攀」一名出現在研究生招生資格審核教師名單中。該校黨委宣傳部周三（25日）回應，強調公示上並非最終名單。

大學研究生院官網上周五（20日）發布《關於學校2020年通過博士、碩士研究生招生資格審核的教師名單公示》，當中王攀位列碩士研究生招生資格審核教師名單之中。但有關文件目前已被刪除，校方表示，公眾若有意見可向研究生院反饋。

前年3月26日，陶崇園被發現墮亡後，在其電腦裏發現大量群組的聊天記錄截圖。當中顯示，王攀經常要求死者送飯、打車、買車票、找眼鏡等私人工作，並干預他出國讀書、找工作等，更曾要求對方陶叫王做「爸爸」。王事後因死者畢業去向存有分歧，曾以「道德水準已滑落到相對寬容的道德底線附近」的理由，把陶從學院研究所開除。

校方得悉事件後對王作出處分，並指2人「上契」為父子關係等與教學無關的行為，批評王在指導學生升學就業過程中方式欠妥，因此停止其研究生的招生資格。王亦在去年向死者家屬道歉，並支付65萬元人民幣（約77萬港元）的慰問金。