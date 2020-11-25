台單親媽媽勒斃年幼子女　自殺不遂被法院判死

台灣新北市一名30歲的吳姓女子，今年2月在旅館殺害8歲女兒及6歲兒子後再自殺，惟吳女事後獲救。案件周三（25日）在新北地方法院一審宣判，法院依成年人故意對兒童犯殺人罪，判處吳女死刑。

據警方調查指出，吳女與39歲陳姓前夫離婚後，獨自扶養子女。吳女曾從事直播網拍、美容業等工作，至今年初失業。她在今年2月13日晚間，與家人發生爭執後，帶子女到旅館投宿，並萌生殺害孩子的念頭。

吳女曾試用枕頭將孩子焗死，但因孩子極力掙扎反抗而未遂。兩天後，吳女在布丁放入安眠藥，在孩子食用昏迷後，再以繩子將二人活活勒死。她服藥自殺前更傳訊息給前夫，「我走了，我去陪孩子們了，不然他們黃泉路上會很孤單」。警方獲報到場後，兩名孩子已明顯死亡，吳女則在搶救後撿回一命。

法院認為，吳女雖為單親，但豈能因生活不順擅自剝奪小孩的生命權，更造成家屬無法挽回的傷痛，嚴重影響社會治安，不能寬貸。加上吳女犯後毫無悔意，甚至未向被害人家屬道歉及認錯，恐重返社會會再因情緒問題，以相同手法傷害他人生命。綜上述理由判處她死刑，全案可上訴。