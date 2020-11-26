台八仙塵爆案　4傷者獲賠逾4917萬新台幣

台灣新北八仙樂園2015年發生塵爆意外，造成15死471人傷。士林地方法周三（25日），針對事故中的4宗民事求償作出判決，主辦派對的玩色創意、瑞博國際公司，應賠償4名傷者醫藥費、懲罰性違約金、精神慰撫金等費用，合共逾4,917萬元（新台幣，下同，約1,359萬港元）。

台媒報道指，由死者家屬及傷者提出的團體訴訟中，6宗日前已由士林地院宣判，總金額超過4,700萬元（約1299.5萬港元），該院周三再針對上述4宗訴訟作出宣判。

當中，曾是棒球選手的陳麒晉，燒傷面積達60％，經過復健現已能自理生活。法院判決陳可獲賠1,155萬元（約319.3萬港元）。燒傷面積85％的林祺育，則獲賠1,422萬元（約393.2萬港元）。21歲女子黃詩亭燒燙傷面積50％，曾接受頭皮植皮手術，獲賠1,808.6萬元（約500萬港元）。至於重傷的楊曜隆，則獲賠531.6萬元（約147萬港元）。其中，主辦人呂忠吉則負連帶責任，賠償上述4宗訴訟共2,864萬餘元（約787萬港元）。