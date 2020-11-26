爛尾樓停工多年無進展　業主被迫入住惹關注

內地樓市熾熱，惟「爛尾樓」投訴愈來愈多，其中位於河南鄭州市的「豫森城」2014年開售，原定2017年交付，惟至今仍未落成，更有70多名業主在等待過程中離世。雖然樓盤仍無水無電，但大批業主因生活困頓，被迫住進爛尾樓，近日經媒體廣泛報道後，引起關注。當地街道辦近日回應，指已安排業主住進臨時安置點，並正積極引進新開發商，以解決問題。

綜合媒體報道，豫森城是河南鄭州大孟砦城中村改造的商業開發項目，開發商「豫森地產集團有限公司」在沒取得任何證件下，以內部團購形式，將規劃建設的豫森城商品房幾乎銷售一空，惟因資金不足，工程未完成便停工，至今16幢大廈無一達到交房條件，部分大廈外牆甚至仍未粉刷，樓體呈現大片暗沉的水泥色。

業主苦等無期，多年來維權上訪均不果，甚有一些業主在等待期間離世。為了取回單位，也因生活困頓，愈來愈多業主毅然決定搬入「爛尾樓」，並視之為「要回房子最後的辦法」。因豫森城目前沒水沒電，面對日漸寒冷的天氣，業主們的生活苦不堪言。經當地傳媒、自媒體廣泛採訪報道後，終引起輿論關注。

對此，大孟砦城中村改造項目指揮部一名宋姓主任指出，目前區政府正牽頭與第三方企業對接，希望有新開發商接手樓盤，惟因豫森城項目面積大，又是城中村改造項目，牽扯拆遷安置和豫森集團巨額欠款等問題，導致進展緩慢。目前，豫森城外圍已設有保安值守，禁止外入進入，當地政府已安排業主免費短期入住賓館，雖然部分業主拒絕，惟區政府和街道辦已派人調解。