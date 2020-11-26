猥褻襲胸僅屬性騷擾？台淫僧二審免入獄惹爭議

台灣台中市女大學生小倫（化名），早前因失戀搬到一名江姓佛學指導老師的精舍暫住，慘遭江男猥褻、襲胸，江甚至要求「陪師父睡一下」。案件一審時，台中地院依強制猥褻罪，判處江男有期徒刑兩年，惟近日二審時，台中高分院卻認定僅是性騷擾，改判6個月，且可易科罰金，免於入獄，結果引起爭議。

案情指，小倫早前加入學校的佛學社團時，認識了江男；在2018年時，小倫因失戀情緒低落，想把精舍的佛像搬到住處，惟江男提議小倫到精舍暫住數天，並協助小倫搬東西。未料，江卻在租屋處趁機摸小倫的胸、臉等，當小倫閃躲時，更稱「妳看妳現在的樣子多沒自信」。

小倫指控，江男曾指着床對她說「陪師父睡一下」、「還有10分鐘可以脫衣服」、「還是師父幫你脫」，再強拉她的手摸下體，直至小倫妹妹打電話來，江男才稍微作罷，但期間仍試圖脫掉她上衣，最後江男躺在床上睡着，才結束變態騷擾行為。

事後佛學社舉辦社員大會，江男還跟社團幹部坦承曾摸兩名女社員的胸部，揚言目的是幫她們「消業障」、「摸胸可以向佛菩薩懺悔」。

台中地院審理時，江男否認犯罪，辯稱「只有抱一下」，頂多構成性騷擾，惟法官認定江在狡辯，且無悔改之意，遂判處有期徒刑兩年。二審時，江男聲稱有不少學生指控兩位替小倫作證的女學生，平時與小倫交情頗深，質疑證詞可信度。法官最終認為江的行為僅屬「拉扯」，沒暴力行為，改以性騷擾罪量刑，遂作出上述判決。檢方仍可上訴。