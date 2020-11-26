6人非法摘取死者肝腎判囚　其中4人為醫生

安徽蚌埠市中級人民法院近日二審一宗非法摘取屍體器官案，6名被告在沒有紅十字會人員監督、未經死者家屬簽字同意下，違背死者生前意願或其親屬意願，在懷遠縣先後非法、擅自摘取11名死者的肝腎，犯故意毀壞屍體罪，分別判10個月至兩年4個月不等的有期徒刑。據報道，6名被告中，共有4名醫生涉案。

內媒周三（25日）報道，32歲男子石祥林與母親李萍2018年2月時遭遇車禍，李重傷不治，石也受傷住院。石康復出院後，卻得知母親的肝臟和腎臟在死亡當天被捐獻。但他向中國人體器官捐獻管理中心查詢時，未查到母親的器官捐獻信息，遂向衞生部門和司法機關反映。警方同年4月拘捕懷遠縣人民醫院ICU主任楊素勳，數天後，淮北礦工總醫院醫生王海良、南京市鼓樓醫院主任醫師黃新立，及江蘇省人民醫院主任醫師陸森先後被捕。

今年5月，懷遠縣人民檢察院向法院提起公訴，指控黃新立、王海良、楊素勳、黃超陽、歐洋及陸森，在2017年至2018年期間，先後非法摘取11名死者的肝腎，其中黃新立、王海良、楊素勳參與11宗，歐洋參與8宗，黃超陽和陸森參與1宗。

縣法院認定6人犯故意毀壞屍體罪，其中黃新立判囚兩年4個月、王海良判囚兩年、楊素勳判囚兩年兩個月、黃超陽判囚10個月、歐洋判囚1年1個月，而陸森則判囚1年。

一審判決後，黃新立、王海良、楊素勳和陸森均提出上訴。今年8月18日，蚌埠市中級人民法院作出裁定，駁回黃新立等人的上訴，維持原判。