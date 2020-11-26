海口市委前書記張琦司機受賄450萬人民幣　判囚7年半

海南前省委常委、海口市委書記張琦涉受賄逾1.07億元（人民幣，下同，約1.2億港元）受審後，他的周姓司機近日亦犯利用影響力受賄罪罪成，收受450萬元（約537萬港元）現金，被法院判囚7年半，罰款50萬元（約60萬港元）。

中國裁判文書網日前公布該案的判決書，顯示周某在2004年至2017年擔任張琦的司機，關係密切，在2011年至2018年間利用張琦職權和地位形成的便利條件，在工程項目招標、土地招拍掛、規劃報建等方面，為企業老闆吳某等人提供幫助，單獨或夥同他人收受巨額財物。

其中儋州前市委常委、市委秘書長權曉輝案被揭發後，一名黎姓男子擔憂受牽連，向周某求助。黎男向周某要求相關部門不要調查他，幫忙打聽案件情況，黎男事後贈送現金予周某。周某另曾與張琦的秘書郭寶正，協助他人獲得項目審批，平分財物。

法院審理認為，周某是張琦身邊工作人員，利用便利條件，通過其他國家工作人員職務上的行為，為他人牟取不正當利益，收受金額特別巨大，已構成利用影響力受賄罪。惟周某事後主動交代司法機關未掌握的犯罪情況，有自首情節，認罪認罰，依法可從輕處罰。