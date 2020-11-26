大陸擬訂台獨頑固清單　台陸委會：遠離普世價值

中國大陸國台辦發言人朱鳳蓮周三（25日）表示，將持續針對極少數「台獨」頑固分子及其金主等主要支持者進行精準打擊。台灣的陸委會同日晚上回應稱，北京當局這種恐嚇台灣、干擾民主政治的惡劣行徑，只會和普世價值愈離愈遠。

陸委會批評，陸方這種惡劣行徑，不但未讓台灣人民感到絲毫畏懼，反而更加厭惡共產黨集權專制體制的無知蠻橫。若陸方不顧台灣人民的感受，不尊重台灣的民意，一再惡意炒作此議題而傷害兩岸關係及雙方交流互動，結果必將適得其反，最終也將自食惡果。

陸委會重申，中華民國是主權國家，台灣人民堅決拒斥中共的「一中原則」及所謂的「一國兩制台灣方案」。台灣不會因為對岸施壓恐嚇而妥協，政府也將注意情勢發展，採取必要的防衞及反制作為。陸委會又呼籲陸方懸崖勒馬，切勿因錯誤的政策而讓兩岸關係走向無法扭轉的不歸路。

針對陸方指「一個中國」原則是台灣參與區域經濟合作的前提，陸委會強調，台灣目前已經是世界貿易組織、亞太經濟合作會議等國際經貿組織成員，參與各項區域經濟整合，更是台灣的權利。面對中國大陸無理打壓，台灣既不屈從，更不會接受無理的條件，反而持續壯大自己，尋找突破之道。

針對大陸制訂台獨頑固清單，台灣的蔡英文總統周三受訪時表示，制訂清單「對於兩岸關係沒有甚麼好處」。高雄市長陳其邁周四（26日）則警告大陸，不要低估台灣人的決心，做這種吃力不討好的這種事情。

另朱鳳蓮周三透露，台灣師範大學退休副教授施正屏因犯間諜罪，周二（24日）在安徽省馬鞍山市中級人民法院被判處有期徒刑4年。陸委會批評陸方對從事學術交流的台灣人，動輒以間諜罪名義濫捕，並編造子虛烏有、羅織入罪的劇情，嚴重破壞兩岸關係，台方予以讉責。陸委會又指摘陸方至今未安排施男的家屬前往探望，是漠視施男的基本人權，強調會盡力為家屬提供協助。