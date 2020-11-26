蛋殼公寓風波　深圳禁物業停水電驅趕租客

內地長租公寓平台營運商「蛋殼公寓」傳出債務危機，內媒報道有業主因被拖欠租金而趕走租客。據深圳市物業管理行業協會網站周三（25日）消息，深圳市住房和建設局發出通知，明確要求物業不得通過停水停電等方式驅趕相關蛋殼租戶。

該名為《關於做好蛋殼公寓租客穩定工作的緊急通知》（下稱通知） 顯示，自本月13日以來，大量業主和租戶到深圳蛋殼公寓管理有限公司聚集，業主聲稱蛋殼公寓拖欠租金，要求解除租賃合同，租戶聲稱面臨被強制退租且租金無法退還，要求公司解決。

通知要求，對在小區內因蛋殼公寓拖欠租金引發的租賃糾紛及不穩定因素，物業服務企業應主動上報小區所在街道辦事處。同時，物業服務企業要配合做好蛋殼公寓租客穩定工作，主動了解租務糾紛的具體情況，在業主與租戶之間搭建溝通協商平台，引導雙方合理合法解決糾紛。

對已與蛋殼公寓簽訂租賃合同、尚處於租賃期限內，且已足額支付租金的租戶，通知要求物業服務企業不得通過停水、停電、停氣等方式驅趕，否則按有關規定責令整改，並給予警告、罰款等行政處罰。

通知目前已無法在深圳市物業管理行業協會官網上顯示，但內媒向深圳市住房和建設局相關工作人員了解時，對方證實確有通知，但不是對外發布，而是發布給各區住建局和物業公司。