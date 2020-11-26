公安搗莆田製假球鞋工場　涉案貨值1.2億人民幣

上海公安機關日前破獲一宗假冒名牌運動鞋註冊商標案，繳獲超過16萬對冒牌運動鞋成品及半成品，涉案金額高達1.2億元（人民幣，下同，約1.44億港元）。案中的製假工場是位於有「假鞋之都」之稱的福建莆田，冒牌運動鞋每對成本低至50元（約60港元）。據指，這次是上海警方首次打擊假冒該品牌運動鞋的製假工場。

今年上海市公安局楊浦分局接獲線索，其後在外省市連續破獲多個銷售假鞋的犯罪團夥，而這些團夥的進貨渠道均指向福建莆田。經查，警方迅速鎖定一名在莆田的田姓男子有重大犯案嫌疑，並懷疑一所位於當地偏僻村落的不知名工廠，可能是生產假鞋的工場。

當掌握各主要疑犯的活動規律及犯罪證據後，專案組於本月6日分別前往田某所住小區及製假工場採取行動，當場查扣所有生產線及製假設備500多套，又逮獲田某等15人，當中包括一名擁有30年製鞋經驗的製鞋辦師傅。

經查，各疑犯自2019年1月以來開始在田某開設的製假工場內，根據網購平台銷售商或微商要求生產冒牌運動鞋，當中除包括市面上暢銷的鞋款，還有各種限量或特別款，甚至連品牌也沒有推出的「莆田製」鞋款。

這些冒牌運動鞋通過網店或微商平台銷往全國。為欺瞞消費者、逃避監管打擊，銷售商常以內購、貨尾、斷碼作招徠，以正牌商品約2到5折的低價出售冒牌鞋。目前，田某、張某等人已被楊浦警方依法刑事拘留，案件在進一步偵查中。