解放軍反對美台深化夥伴關係　任何力量都阻不了中國壯大

中美台關係日益緊張，中國大陸國防部周四（26日）召開例行記者會，新聞發言人任國強在會上對美台深化夥伴關係，表示堅決反對。任同時指中方奉行防禦性國防政策，但是中國的發展壯大是任何力量都阻擋不了的，呼籲美國理性看中國，順應時代潮流。

任國強表示，中方堅決反對美台進行任何形式的官方往來和軍事聯繫，他強調民族復興、國家統一是大勢所趨、民心所向；任批評台灣的民進黨當局妄圖挾洋自重，「以武謀獨」的行為，注定是螳臂當車、自取滅亡；任何勢力侵犯領土，解放軍均將予以迎頭痛擊。

任國強對美國更換防長不予置評，但他指解放軍始終重視與美軍的關係發展，希望兩軍以符合雙方根本利益為前提，保持健康穩定發展；希望美方與大陸相向而行，秉持相互尊重、合作共贏的原則，管控風險分歧，繼續聚焦合作。

另外，有美國軍方人員日前宣稱，為對抗中國的軍事野心，將新編艦隊以予抗衡。任國強則回應指，美方習慣先是製造「敵人」炒作，然後對內要錢要物、對外爭霸稱霸，是典型的冷戰思維、「零和博弈」，中方對此堅決反對。

此外，任國強指解放軍海軍首批以「生長模式」培養的艦載機機師，日前已通過航母資歷認證。他認為航母機師是航母作戰體系最關鍵、最核心要素，是製勝海空的重要力量。解放軍海軍將加快艦載機師培養作為海軍轉型建設的緊要大事，對航母體係作戰能力建設，具有重要意義。目前，海軍航母部隊艦載機出動效率已逐步提升，具備晝夜間攻防能力。