印媒：租美無人機可節省開支　目前已投入使用

印度傳媒周四（26日）引述消息人士報道，印度海軍日前向美國租借的兩架MQ-1「掠食者」（Predator）無人偵察機，已在上周投入使用；消息人士指，兩架無人機可以連續執行30小時，將在泰米爾納德邦（Tamil Nadu）的海軍基地服役。

報道指，印度租借的兩架無人機，將由美方派出指導操作的團隊負責日常維護工作，消息人士認為這可以幫印度節省維護裝備的開支；而兩架無人機所收集到的數據，將是印度海軍的「專有財產」，美方支持人員僅在維護和技術問題上提供幫助。

報道又指，印軍對美軍的監視系統興趣濃厚，目前印度海軍已有9架P-8I反潛巡邏機，未來將再向美國購買9架；而印度早前又向美國購買了24架MH-60R海上多用途直升機，讓印海軍打造美式航空反潛體系的目標更進一步。

另外，中國國防部新聞發言人任國強周四在記者會上指，日前舉行的中印兩軍第八次軍長級會談中，雙方同意繼續就推動中印邊界西段實控線地區脫離接觸保持坦誠深入的溝通協調；同時確保雙方一線部隊保持克制，避免誤解誤判；籲印方與中方相向而行，真誠積極落實雙方共識，共同維護邊境地區和平穩定。