「最牛村支書」涉黑案二審宣判　法院駁回上訴

在陝西西安有「最牛村支書」之稱的葛七寶及其犯罪集團成員，因涉組織、領導、參加黑社會組織等罪名，其中葛早前被法院一審判處有期徒刑24年，剝奪政治權利4年，並處沒收個人全部財產，其同黨亦相繼被判罪成入獄，葛認罪認罰。惟此案另外19名被告不服判刑，提出上訴。西安市中級人民法院近日進行二審宣判，決定駁回上訴，維持原判。

西安中院審理查明，被告葛七寶以家族勢力，通過恐嚇、毆打競爭對手等非法手段，當選為西安市未央區徐家灣街道北辰村黨支部書記，其後更不斷安插親信進入村委會。經過多年的發展，形成以葛為首的黑社會性質組織。

該組織通過聚眾毆鬥樹立地位，在當地強買強賣，侵吞集體財產，控制村域經濟，並通過非法轉讓土地使用權、非法佔用農用地建設物流公司、壟斷小區水電供應、盜竊市政公用自來水、開設賭場等手段圖利。葛七寶等人還拉攏國家公職人員充當「保護傘」，多次阻撓警方執法，更在犯罪後賄賂公職人員以逃避刑責。

法院認為，葛的黑社會組織嚴重破壞當地的社會、經濟、生活秩序，在一審時判處葛被控的15項罪名全部成立；另外29人因參加黑社會組織罪，分別判處1年9個月至16年有期徒刑；10名公職人員因包庇、縱容黑社會組織、受賄等罪處入獄3至16年；另13名被告因犯尋釁滋事、開設賭場等罪，亦被判處刑罰。西安中院二審認為原審判決事實清楚，證據確實，對本案各被告的量刑和財產處置適當，因此決定維持原判。

據此前報道，葛七寶在2014年11月，因一段率眾阻攔、圍毆執法警察的影片在網上走紅，被網民戲稱其為「西安最牛村支書」。時任西安市未央區北辰村黨支部書記的他，2016年曾因妨害公務罪獲刑1年9個月。